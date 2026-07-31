Kecelakaan Maut, Pikap Hantam Kendaraan Lain di Tol Cipularang, 2 Orang Tewas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah kendaraan pikap mengalami kecelakaan maut di ruas Jalan Tol Cipularang KM 85B (arah Bandung menuju Jakarta), wilayah Purwakarta, pada Jumat (31/7/2026) dini hari.

Insiden tersebut terjadi pada pukul 04.35 WIB.

Dalam kejadian ini, dilaporkan dua orang meninggal dunia. Kecelakaan dikarenakan mobil pikap yang menabrak bagian belakang bagian kendaraan lain di lajur 1.

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Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut melibatkan mobil pikap bernomor polisi D 8531 PC yang ditumpangi dua orang warga asal Kabupaten Sumedang.

Kepala Induk PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono membenarkan terjadinya insiden maut tersebut. Ia menyebut dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh kurangnya antisipasi akibat pengemudi yang mengantuk.

"Kendaraan datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga pengemudi mengantuk kurang antispasi, sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya di lajur 1," kata Joko saat dikonfirmasi.

Joko menjelaskan, kendaraan yang berada di depan mobil pikap tersebut hingga kini belum diketahui identitasnya karena langsung melanjutkan perjalanan usai tabrakan terjadi.

Akibat benturan keras, pengemudi pikap bernama Ilham Maulana (24), warga Dusun Jaringao, Tanjungsari, Sumedang, tewas di lokasi. Penumpang kendaraan, Nana Mardiana Hardi (40), warga Dusun Cikohol, Pamulihan, Sumedang, juga meninggal dunia.