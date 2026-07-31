Baru Setahun Dibangun, Trotoar di Jalan Raya Sawangan Depok Amblas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Trotoar di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, mengalami kerusakan berupa amblas meski baru dibangun sekitar satu tahun lalu.

Kondisi tersebut menjadi perhatian warga karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki yang melintas.

Trotoar tersebut merupakan bagian dari proyek penataan Kali Cabang Tengah atau Taman SeCawan 2 yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp9,7 miliar.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian trotoar yang amblas telah ditutup menggunakan terpal berwarna biru.

Di sekitar area kerusakan juga dipasang cerucuk bambu sebagai penanda agar tidak dilintasi masyarakat.

Salah seorang warga, Asmat, mengatakan kerusakan trotoar itu telah terjadi sejak beberapa bulan lalu.

"Sudah beberapa bulan, sudah lumayan," ujar Asmat saat ditemui di lokasi.

Menurut Asmat, trotoar mulai amblas setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Namun, pernyataan tersebut merupakan penuturan warga dan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab pasti kerusakan.