Kabar Baik! Job Fair Kota Depok 2026 Hadirkan 25 Perusahaan dengan Ribuan Lowongan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan kembali terbuka melalui penyelenggaraan Job Fair Kota Depok Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok ini akan menghadirkan 25 perusahaan yang membuka lebih dari 1.000 lowongan kerja dari berbagai sektor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan bahwa Job Fair Kota Depok 2026 merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara langsung.

Menurutnya, perusahaan yang berpartisipasi menawarkan berbagai posisi untuk beragam bidang pekerjaan dan jenjang pendidikan sehingga dapat diakses oleh lebih banyak pencari kerja.

"Kami menghadirkan 25 perusahaan ternama dengan ribuan lowongan pekerjaan dari berbagai bidang dan jenjang pendidikan," ujar Nessi.

Selain memperoleh informasi mengenai lowongan kerja, para pencari kerja juga berkesempatan bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan.

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Sejumlah perusahaan bahkan membuka layanan walk in interview, sehingga pelamar dapat mengikuti proses seleksi awal di lokasi kegiatan.

Adapun perusahaan yang dipastikan berpartisipasi antara lain PaninBank, BCA, Grab, Indomaret, serta sejumlah perusahaan nasional lainnya dari berbagai sektor industri.