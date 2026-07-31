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Harga Emas Antam Hari Ini 31 Juli 2026 Naik, Simak Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

Jumat, 31 Juli 2026 – 14:00 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 31 Juli 2026 Naik, Simak Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, Jumat 31 Juli 2026, mengalami kenaikan. Simak daftar lengkap harga emas Antam, Gift Series, Batik, Imlek, Idulfitri, serta harga perak murni dan Perak Heritage terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat (31/7/2026) mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Kenaikan tersebut berlaku untuk berbagai ukuran emas batangan, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga logam mulia hingga logam perak pada Jumat, 31 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

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Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.361.500 (Rp1.364.904 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.623.000 (Rp2.629.558)

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2 gram: Rp5.186.000 (Rp5.198.965)

3 gram: Rp7.754.000 (Rp7.773.385)

Harga emas dan perak siang ini, Jumat 31 Juli 2026, mengalami kenaikan. Simak daftar lengkapnya di sini
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