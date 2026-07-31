Pariwisata Garut Terus Dikembangkan, TWA Gunung Papandayan Jadi Andalan

jabar.jpnn.com, GARUT - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mendorong pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan agar semakin maju dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar pertemuan dengan jajaran PT Asri Indah Lestari (AIL) selaku pengelola TWA Gunung Papandayan di Garut.

Menurut Syakur, TWA Gunung Papandayan telah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Garut yang mampu menarik banyak wisatawan untuk menikmati keindahan alam kawasan tersebut.

“Ke depan pariwisata itu semakin maju dan bisa memberikan manfaat kepada dua belah pihak,” kata Syakur.

Ia mengatakan, pertemuan antara Pemkab Garut dan pengelola TWA Gunung Papandayan membahas berbagai upaya pengembangan destinasi wisata agar semakin berkembang serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Gunung Papandayan menjadi salah satu potensi yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.

“Ya, ini termasuk salah satu daya tarik wisata yang banyak pengunjungnya. Ini keunggulan kita, berarti kita makin maju,” ujarnya.

Pemkab Garut menyatakan siap memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, termasuk dengan mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan di kawasan TWA Gunung Papandayan.