Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Petir dan Angin Kencang, Berikut Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (31/7/2026) diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang dan sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Jumat, 31 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 1 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, hujan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.