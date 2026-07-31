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Prakiraan Cuaca Jabar Hari Ini 31 Juli 2026: Bogor, Depok, Bekasi hingga Bandung Berpotensi Hujan

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabar Hari Ini 31 Juli 2026: Bogor, Depok, Bekasi hingga Bandung Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Jumat (31/7/2026) diprakirakan cerah hingga cerah berawan pada pagi hari.

Namun, masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada siang, sore, hingga malam hari di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan dengan skala lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran.

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Pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Daerah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan. Namun, hujan ringan dengan skala lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Garut.

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Sementara itu, cuaca pada dini hari diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 15–34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jawa Barat Jumat, 31 Juli 2026, pagi cerah berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga malam di sejumlah wilayah
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