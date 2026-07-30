GIIAS 2026 Hadirkan MCU Mobile, Pengunjung Bisa Cek Kesehatan Gratis

jabar.jpnn.com, BOGOR - Eka Hospital, Sinar Mas Land, dan Hyundai Motor Group berkolaborasi menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan bergerak atau Medical Check-Up (MCU) Mobile dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Mengusung konsep “Healthcare on the Move”, kolaborasi lintas industri tersebut bertujuan memperluas akses layanan kesehatan preventif sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi pengunjung pameran otomotif.

Unit MCU Mobile diperkenalkan dalam GIIAS 2026 yang berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Dalam kolaborasi tersebut, Hyundai Motor Group memfasilitasi Eka Hospital dengan menyediakan satu unit kendaraan KIA PV5 Proof of Concept yang dikembangkan sebagai Medical Purpose Vehicle.

Kendaraan tersebut dirancang dan difungsikan sebagai mobil pemeriksaan kesehatan bergerak yang dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat di berbagai lokasi.

Dilengkapi Teknologi Pemeriksaan Kesehatan

MCU Mobile dirancang untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dengan dukungan peralatan medis modern.

Di dalam kendaraan tersebut, masyarakat dapat mengikuti sejumlah pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan menggunakan perangkat ultrasonografi portabel Butterfly iQ+.