Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Palabuhanratu

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (30/7/2026) pukul 18.17 WIB.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto menjelaskan berdasarkan hasil analisis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo M4,1.

Sebelumnya, informasi awal mencatat kekuatan gempa sebesar M4,3.

"Episentrum gempa berada pada koordinat 7,73 Lintang Selatan dan 106,33 Bujur Timur, atau sekitar 86 kilometer barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat," kata Hartanto dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com.

Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 39 kilometer.

Berdasarkan lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrumnya, BMKG menyatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi.

Getaran Dirasakan di Ciracap dan Palabuhanratu

Menurut laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di Kecamatan Ciracap dengan intensitas II–III MMI.