Kemarau Ancam Pertanian Bekasi, 2.592 Hektare Lahan Sawah Dilanda Kekeringan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.592 hektare lahan pertanian di wilayahnya terdampak kekeringan sepanjang musim kemarau 2026.

Luas lahan terdampak berpotensi bertambah karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.

Subkoordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, mengatakan data tersebut masih bersifat sementara.

Pihaknya masih melakukan pendataan di sejumlah wilayah untuk mengetahui perkembangan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian.

“Data ini bersifat sementara dan berpotensi meluas seiring siklus musim kemarau berlangsung. Kami masih terus mendata di lapangan,” kata Dodo di Cikarang, Selasa.

Menurut Dodo, kekeringan pada areal persawahan dipicu oleh berkurangnya ketersediaan air di saluran irigasi. Kondisi tersebut membuat sebagian petani terpaksa memanen padi lebih awal guna mengurangi potensi kerugian.

Lahan pertanian yang terdampak kekeringan tersebar di sejumlah wilayah, terutama di bagian utara Kabupaten Bekasi.

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Pebayuran, Tambelang, Cabangbungin, Sukatani, dan Sukawangi.