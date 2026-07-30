Sociolla Dorong Pertumbuhan Brand Lokal Lewat Kampanye Love Local 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Industri kecantikan lokal terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Tidak hanya menghadirkan inovasi produk yang semakin beragam, brand kecantikan Indonesia juga makin mendapat tempat di hati konsumen.

Melihat tren tersebut, Sociolla kembali menghadirkan kampanye Love Local 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri kecantikan dalam negeri.

Kampanye yang berlangsung pada 16 Juli hingga 19 September 2026 itu melibatkan lebih dari 180 brand lokal dengan beragam promo menaarik bagi pelanggan.

Corporate Communication Manager Social Bella Indonesia, Githa Alina mengatakan, melalui Love Local 2026, masyarakat dapat menikmati diskon hingga 50 persen serta extra voucher untuk pembelian melalui Sociolla.com dan aplikasi SOCO.

Sementara di seluruh gerai fisik Sociolla, pelanggan juga bisa memperoleh potongan harga hingga 50 persen untuk berbagai produk kecantikan lokal.

"Melalui Love Local tahun ini, kami mengajak lebih dari 180 brand lokal untuk berpartisipasi dan menghadirkan berbagai penawaran spesial bagi pelanggan," kata Githa dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, kampanye tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Sociolla dalam mendukung perkembangan brand kecantikan lokal agar semakin dikenal masyarakat luas.

Tidak hanya melalui kanal digital, Sociolla juga menghadirkan area display khusus Love Local di sejumlah toko untuk memudahkan pelanggan mengeksplorasi berbagai produk lokal yang telah dikurasi dan dijamin keasliannya.