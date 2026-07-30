Sempat Hilang 5 Hari, Driver Ojol Diki Akbari Ditemukan, Polisi: Pulang Sendiri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Diki Akbari, driver ojek online (ojol) yang dilaporkan hilang seusai mengantarkan pesanan makanan ke kawasan Dago pada Sabtu (25/7/2026) lalu, akhirnya ditemukan.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Cibeunying Kidul Kompol Yadi.

"Alhamdulillah sudah ketemu," kata Yadi saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Kata Yadi, Diki pulang sendiri ke rumahnya di Bojongkoneng, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

"Pulang ke rumahnya sendiri," ujarnya.

Dia belum menjelaskan secara detail ihwal kronologi kejadian tersebut, dan yang bersangkutan saat ini ada di Mapolsek Cibeunying Kidul untuk dimintai keterangan.

Baca Juga: Driver Ojol di Bandung Hilang Misterius Seusai Antar Orderan Makanan

"Lagi di data dulu sama reskrim," ucapnya.

Sebelumnya, Diki Akbari mendadak hilang seusai mengantarkan pesanan makanan dari kawasan Dago, Kota Bandung, pada Sabtu (25/7) malam.