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Sempat Hilang 5 Hari, Driver Ojol Diki Akbari Ditemukan, Polisi: Pulang Sendiri

Kamis, 30 Juli 2026 – 15:00 WIB
Sempat Hilang 5 Hari, Driver Ojol Diki Akbari Ditemukan, Polisi: Pulang Sendiri - JPNN.com Jabar
Diki Akbari (tengah), driver ojol yang dikabarkan hilang sejak Sabtu (25/7/2026), sudah pulang ke rumah. Foto: doc. Polsek Cibeunying Kidul

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Diki Akbari, driver ojek online (ojol) yang dilaporkan hilang seusai mengantarkan pesanan makanan ke kawasan Dago pada Sabtu (25/7/2026) lalu, akhirnya ditemukan. 

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Cibeunying Kidul Kompol Yadi. 

"Alhamdulillah sudah ketemu," kata Yadi saat dikonfirmasi, Kamis (30/7). 

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Kata Yadi, Diki pulang sendiri ke rumahnya di Bojongkoneng, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. 

"Pulang ke rumahnya sendiri," ujarnya. 

Dia belum menjelaskan secara detail ihwal kronologi kejadian tersebut, dan yang bersangkutan saat ini ada di Mapolsek Cibeunying Kidul untuk dimintai keterangan. 

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"Lagi di data dulu sama reskrim," ucapnya. 

Sebelumnya, Diki Akbari mendadak hilang seusai mengantarkan pesanan makanan dari kawasan Dago, Kota Bandung, pada Sabtu (25/7) malam. 

Driver ojol Diki Akbari yang sempat dilaporkan hilang seusai mengantar pesanan makanan di Dago akhirnya ditemukan dan pulang ke rumah.
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TAGS   orang hilang pengemudi ojek online driver ojol polsek cibeunying kidul driver ojol hilang

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