Harga Emas dan Perak Siang Ini 30 Juli 2026: Cek Rincian Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 30 Juli 2026, tercatat sebesar Rp2.616.000 untuk ukuran 1 gram. Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen, harga emas ukuran tersebut menjadi Rp2.622.540.
Berikut daftar harga terbaru emas dan perak batangan Antam, seperti dilansir dari laman logammulia.com.
0,5 gram: Rp1.358.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.361.395
1 gram: Rp2.616.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.622.540
2 gram: Rp5.172.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp5.184.930
3 gram: Rp7.733.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp7.752.333
5 gram: Rp12.855.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp12.887.138
10 gram: Rp25.655.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp25.719.138
25 gram: Rp64.012.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp64.172.030
50 gram: Rp127.945.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp128.264.863
100 gram: Rp255.812.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp256.451.530
250 gram: Rp639.265.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp640.863.163
500 gram: Rp1.278.320.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.281.515.800
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.556.600.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.562.991.500
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Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.428.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.431.570
1 gram: Rp2.766.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.772.915
Emas Batangan Selamat Idulfitri
5 gram: Rp13.828.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp13.862.570
Emas Batangan Imlek
8 gram: Rp21.782.800
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp21.837.257
88 gram: Rp236.905.600
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp237.497.864
Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Rp26.660.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp26.726.650
20 gram: Rp52.520.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp52.651.300
Harga Perak Murni Hari Ini
250 gram: Rp10.200.000
Harga termasuk PPN 11 persen: Rp11.322.000
500 gram: Rp19.600.000
Harga termasuk PPN 11 persen: Rp21.756.000
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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