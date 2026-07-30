Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Kamis 30 Juli 2026: Hujan Berpotensi Turun Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis, 30 Juli 2026.

Hujan diprakirakan terjadi terutama pada siang, sore, hingga malam hari.

Kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi hari.

Namun, tutupan awan diperkirakan meningkat pada siang hingga malam sehingga berpotensi memicu hujan di sejumlah wilayah.

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sebagian wilayah Jabodetabek pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berskala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah Bogor, disarankan menyiapkan perlengkapan pelindung hujan serta memperhatikan perubahan kondisi cuaca.