The Jungle Waterpark Kembali Sabet Top Brand 2026, Raih Penghargaan untuk Ke-10 Kalinya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor kembali meraih penghargaan Top Brand Award 2026 untuk kategori Taman Rekreasi Air.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh General Manager The Jungle Waterpark, Zakky Afifi, dalam acara yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Penghargaan tersebut menjadi capaian ke-10 bagi The Jungle sejak pertama kali memperoleh predikat Top Brand pada 2010.

Pencapaian ini dinilai mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap kuat terhadap The Jungle sebagai salah satu pilihan destinasi rekreasi keluarga.

General Manager The Jungle Waterpark Zakky Afifi General Manager The Jungle Waterpark Zakky Afifi mengatakan penghargaan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang terus memilih The Jungle sebagai tujuan wisata bersama keluarga.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih The Jungle sebagai tujuan rekreasi keluarga sehingga The Jungle kembali mendapatkan penghargaan ini. Semuanya berkat dukungan semua pihak, mulai dari pimpinan sampai staf kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung," kata Zakky.

The Jungle Waterpark merupakan salah satu unit usaha PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. Menurut Zakky, keberhasilan mempertahankan predikat Top Brand menjadi indikator tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan dan pengalaman rekreasi yang ditawarkan.

Zakky mengatakan penghargaan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi manajemen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor.