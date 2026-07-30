Semester I 2026, bank bjb Catat Laba Rp783 Miliar dan Aset Rp228,2 Triliun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bank bjb menutup Semester I 2026 dengan kinerja yang menggembirakan.

Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp783 miliar atau melonjak 58,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di saat yang sama, total aset bank pembangunan daerah tersebut juga terus bertumbuh hingga mencapai Rp228,2 triliun.

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Capaian tersebut dipaparkan manajemen bank bjb dalam Earnings Call Triwulan II Tahun Buku 2026 yang dihadiri investor dan analis pasar modal di Menara bank bjb, Bandung, Rabu (29/7/2026).

Direksi bank bjb menyebut pertumbuhan tersebut merupakan hasil penerapan strategi growth with quality, yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan kualitas aset, efisiensi operasional, serta pengembangan bisnis berbasis transformasi digital dan ekosistem pemerintah daerah.

Hingga Juni 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan secara konsolidasi mencapai Rp140,4 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit bank only berkontribusi Rp111,1 triliun, sedangkan perusahaan anak menyumbang Rp29,3 triliun.

Segmen konsumer masih menjadi tulang punggung pembiayaan bank bjb. Outstanding kredit pada sektor ini mencapai Rp74,2 triliun atau sekitar 66,8 persen dari total portofolio kredit.

Kualitas kredit konsumer juga tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 0,56 persen. Angka tersebut menunjukkan kemampuan perseroan menjaga kualitas pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian.