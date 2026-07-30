Cuaca Jawa Barat Hari Ini, 30 Juli 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat diprakirakan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis, 30 Juli 2026.

Hujan berpeluang terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari, terutama di wilayah selatan, tengah, dan sebagian kawasan perkotaan Jawa Barat.

Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang antara siang hingga menjelang malam hari di sejumlah daerah.

Wilayah yang perlu mewaspadai potensi cuaca tersebut meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten dan Kota Bandung.

Selain itu, terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Masyarakat diimbau memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berskala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah:

Kabupaten Bogor.

Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Garut.