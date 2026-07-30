9 Kecamatan Dilanda Kekeringan, BPBD Bekasi Distribusikan 2,78 Juta Liter Air Bersih

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, telah menyalurkan sebanyak 2.786.300 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di sembilan kecamatan.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai langkah untuk mencegah krisis air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sejak musim kemarau mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi pada awal Juni 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak 10 Juni 2026 dan terus diintensifkan ke wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air.

"Distribusi sejak 10 Juni 2026 dan terus dilakukan secara intensif ke wilayah-wilayah terdampak.

Dari data kami per Senin 27 Juli pukul 22.00 WIB, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 2.786.300 liter," kata Muchlis di Cikarang, Selasa.

Bantuan air bersih tersebut telah disalurkan ke 80 titik lokasi yang mengalami krisis air bersih. Titik-titik tersebut tersebar di 21 desa pada sembilan wilayah kecamatan.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan berdampak terhadap 9.537 kepala keluarga (KK) atau sekitar 28.450 jiwa.

Sembilan Kecamatan Terdampak Kekeringan

Kecamatan Cibarusah.

Kecamatan Serang Baru.

Kecamatan Bojongmangu.

Kecamatan Cikarang Selatan.

Kecamatan Pebayuran.

Kecamatan Sukatani.

Kecamatan Cabangbungin.

Kecamatan Babelan.

Kecamatan Tarumajaya.