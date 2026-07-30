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1.952 Ruang Kelas SD di Cianjur Rusak Sedang, Pemkab Targetkan Perbaikan Dua Tahun

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:00 WIB
1.952 Ruang Kelas SD di Cianjur Rusak Sedang, Pemkab Targetkan Perbaikan Dua Tahun - JPNN.com Jabar
Ilustrasi perbaikan ruang kelas yang rusak. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menargetkan perbaikan ruang kelas sekolah dasar (SD) yang mengalami kerusakan sedang dan berat, serta penanganan kekurangan ruang belajar, dapat dituntaskan dalam waktu dua tahun.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara aman dan optimal.

Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Cianjur, Rifki, mengatakan jumlah ruang kelas SD di wilayah tersebut mencapai 8.984 ruang.

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Dari jumlah itu, sebanyak 5.045 ruang berada dalam kondisi baik, sedangkan 1.605 ruang mengalami kerusakan ringan.

Selain itu, terdapat 1.952 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan 382 ruang kelas mengalami kerusakan berat.

"Ini menjadi perhatian serius Pemkab Cianjur guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan, di mana anggaran tahun 2026 akan dimaksimalkan untuk perbaikan ruang kelas rusak sedang dan rusak berat melalui APBD atau APBN," kata Rifki.

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Data Kondisi Ruang Kelas SD di Cianjur

Berdasarkan data Disdikpora Kabupaten Cianjur, kondisi ruang kelas SD terdiri atas:

Disdikpora Kabupaten Cianjur menargetkan perbaikan ruang kelas SD yang rusak sedang, rusak berat, serta kekurangan ruang belajar dapat dituntaskan dalam 2 tahun
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TAGS   ruang kelas rusak perbaikan ruang kelas perbaikan sekolah Disdikpora Cianjur pemkab cianjur Kabupaten Cianjur apbd kabupaten cianjur

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