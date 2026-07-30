SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 30 Juli 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (30/7/2026), layanan tersebut beroperasi di King's Shopping Centre Jalan Kepatihan Tenth Avenue Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

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SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.