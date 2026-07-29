Teras Cihampelas Resmi Jadi Milik Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Instruksikan Pembongkaran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menyerahkan aset Jalan dan Teras Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Penyerahan aset ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Balai Kota Bandung pada Rabu (29/7/2026).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan, Jalan dan Teras Cihampelas saat ini sudah bukan lagi menjadi aset pemerintah kota, melainkan sudah menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

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"Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620, tanggal 30 Juni 2026, menetapkan ruas Jalan Cihampelas sebagai ruas jalan provinsi sehingga kewenangan penyelenggaraan jalan berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Farhan.

Penyerahan ini juga sudah berdasarkan peraturan hibah barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yaitu Pasal 396, Pasal 398, dan Pasal 330.

"Secara administratif, telah terpenuhi dokumen pendukung berupa surat permohonan, disposisi, jawaban dari pemerintah, serta hasil pembahasan dari tim peneliti," jelas dia.

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Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM memastikan, Teras Cihampelas yang saat ini masih berdiri di atas jalan nantinya akan dibongkar dalam beberapa hari ke depan. Pembongkaran akan dilakukan dengan pihak swasta secara lelang.

"Iya nanti kita siapkan perangkat administratifnya dan nanti kita akan buatkan lelang. Lelang pembongkaran karena itu ada nilai. Nanti siapa yang paling mahal ya dia berhak untuk membongkar," kata Dedi.