Laka Maut di Leuwipanjang Bandung, Satu Orang Tewas di Tempat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan maut melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Leuwipanjang, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pada Rabu (29/7/2026).

Dalam insiden ini, satu orang dilaporkan tewas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi area depan terminal Leuwipanjang. Sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut.

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Dalam unggahan di media sosial, kendaraan yang terlibat diantaranya truk, mobil, dan sepeda motor. Selain itu, terdapat gerobak yang terguling di tengah jalan.

Terlihat juga kendaraan-kendaraan itu dalam keadaan rusak cukup parah. Beberapa warga di lokasi mencoba untuk menolong para korban dan mengevakuasi kendaraan.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terpantau padat merayap. Aparat telah berada di lokasi untuk mengamankan TKP dan mengatur arus lalu lintas.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan satu orang meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Saat ini kasus kecelakaan masih ditangani oleh Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.