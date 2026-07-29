Festival Perahu Naga Depok 2026 Siap Digelar, Situ Rawa Kalong Jadi Arena Persaingan Puluhan Klub Dayung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok akan menggelar Festival Perahu Naga 2026 di Situ Rawa Kalong, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Ajang olahraga air tersebut dipastikan menghadirkan persaingan sengit setelah kuota peserta terpenuhi dengan keikutsertaan puluhan klub dan atlet dari berbagai daerah.

Kepala Disporyata Kota Depok, Eko Herwiyanto, mengatakan tingginya minat peserta membuat panitia harus membatasi jumlah pendaftar agar seluruh rangkaian perlombaan dapat diselesaikan dalam satu hari.

"Target peserta sudah penuh sesuai dengan target. Kuota pendaftaran terpaksa kami batasi karena seluruh rangkaian perlombaan harus rampung dan selesai dalam satu hari," kata Eko.

Festival ini tidak hanya diikuti atlet asal Kota Depok. Sejumlah klub dan kontingen dari berbagai daerah dipastikan ambil bagian, di antaranya dari DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Lebak.

Persaingan juga semakin kompetitif dengan keikutsertaan klub dayung dari Jawa Tengah, berbagai klub se-Jabodetabek, hingga tim dari satuan Marinir.

Beberapa daerah bahkan mengirimkan lebih dari satu tim untuk memperebutkan gelar juara.

Eko menjelaskan, kejuaraan akan mempertandingkan dua cabang, yaitu Dragon Boat (Perahu Naga) dan Stand Up Paddleboard (SUP).