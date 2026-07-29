Harga Emas Hari Ini 29 Juli 2026: Emas Antam 1 Gram Rp2.601.000, Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga emas batangan berbagai jenis dan ukuran higga harga logam perak Antam, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Rabu, 29 Juli 2026.

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.350.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.353.876

1 gram: Rp2.601.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.607.503

2 gram: Rp5.142.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.154.855

3 gram: Rp7.688.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.707.220

5 gram: Rp12.780.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.811.950

10 gram: Rp25.505.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.568.763

25 gram: Rp63.637.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp63.796.093

50 gram: Rp127.195.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp127.512.988

100 gram: Rp254.312.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp254.947.780

250 gram: Rp635.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp637.103.788

500 gram: Rp1.270.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.273.997.050

1.000 gram: Rp2.541.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.547.954.000

Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.420.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.424.051

1 gram: Rp2.751.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.757.878

Emas Batangan Seri Selamat Idul Fitri

5 gram: Rp13.753.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.787.383

Emas Batangan Seri Imlek

8 gram: Rp21.662.800 | Setelah PPh 0,25%: Rp21.716.957

88 gram: Rp235.585.600 | Setelah PPh 0,25%: Rp236.174.564

Emas Batangan Batik Seri III

10 gram: Rp26.510.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.576.275

20 gram: Rp52.220.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp52.350.550

Perak Murni

250 gram: Rp10.062.500 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp11.169.250

500 gram: Rp19.325.000 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp21.450.750

Perak Heritage

31,1 gram: Rp1.749.788 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp1.942.265

186,6 gram: Rp9.377.386 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp10.408.898 (mar7/jpnn)