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JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas Hari Ini 29 Juli 2026: Emas Antam 1 Gram Rp2.601.000, Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

Harga Emas Hari Ini 29 Juli 2026: Emas Antam 1 Gram Rp2.601.000, Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas Hari Ini 29 Juli 2026: Emas Antam 1 Gram Rp2.601.000, Simak Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 29 Juli 2026, mengalami pembaruan. Emas batangan Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.601.000, sedangkan ukuran 0,5 gram dijual Rp1.350.500. Simak daftar lengkap harga emas dan perak terbaru berikut ini. Foto: Chagpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga emas batangan berbagai jenis dan ukuran higga harga logam perak Antam, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Rabu, 29 Juli 2026.

Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.350.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.353.876
1 gram: Rp2.601.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.607.503
2 gram: Rp5.142.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.154.855
3 gram: Rp7.688.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.707.220
5 gram: Rp12.780.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.811.950
10 gram: Rp25.505.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.568.763
25 gram: Rp63.637.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp63.796.093
50 gram: Rp127.195.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp127.512.988
100 gram: Rp254.312.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp254.947.780
250 gram: Rp635.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp637.103.788
500 gram: Rp1.270.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.273.997.050
1.000 gram: Rp2.541.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.547.954.000

Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.420.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.424.051
1 gram: Rp2.751.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.757.878

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5 gram: Rp13.753.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.787.383

Emas Batangan Seri Imlek
8 gram: Rp21.662.800 | Setelah PPh 0,25%: Rp21.716.957
88 gram: Rp235.585.600 | Setelah PPh 0,25%: Rp236.174.564

Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Rp26.510.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.576.275
20 gram: Rp52.220.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp52.350.550

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Perak Murni
250 gram: Rp10.062.500 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp11.169.250
500 gram: Rp19.325.000 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp21.450.750

Perak Heritage
31,1 gram: Rp1.749.788 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp1.942.265
186,6 gram: Rp9.377.386 | Sudah termasuk PPN 11%: Rp10.408.898 (mar7/jpnn)

Harga emas hari ini, 29 Juli 2026, mengalami pembaruan. Emas batangan Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.601.000, sedangkan ukuran 0,5 gram dijual Rp1.350.500

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

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