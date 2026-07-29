Prakiraan Cuaca Jabodetabek 29 Juli 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan, Waspadai Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu, 29 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah mulai menjelang siang hingga malam hari.

Pada periode pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berskala lokal diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Kamis, 30 Juli 2026, pukul 01.00–07.00 WIB atau dini hari, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah hingga berawan.