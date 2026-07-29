Prakiraan Cuaca Jawa Barat 29 Juli 2026: Sejumlah Wilayah Ini Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu, 29 Juli 2026, diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi secara lokal mulai menjelang siang hingga malam hari.

Pada periode pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan.

Namun, potensi hujan ringan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan.

Hujan ringan berskala lokal masih berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.