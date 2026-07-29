Didukung Ribuan BTS 5G Baru, Indosat Catat Pertumbuhan Trafik Data di Jawa Barat dan Jakarta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Indosat mencatat pertumbuhan trafik data yang positif di sejumlah wilayah operasional pada paruh pertama 2026.

Seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital masyarakat, perusahaan juga memperluas infrastruktur jaringan 5G dan melanjutkan program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan melalui inisiatif SheHacks 2026.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan di Region Inner Jakarta yang meliputi Jakarta, Bekasi, Depok, Karawang, dan Cikampek, trafik data meningkat 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

"Jumlah pelanggan di wilayah tersebut juga bertambah 3,5 persen YoY hingga mencapai lebih dari 12,5 juta pelanggan pada kuartal II 2026," ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan kebutuhan layanan digital, Indosat menambah lebih dari 2.900 BTS 5G sejak kuartal II tahun lalu sehingga total BTS 5G di Region Inner Jakarta kini mencapai lebih dari 3.000 unit.

Selain memperkuat jaringan, Indosat juga menjalankan program SheHacks 2026 di Bekasi pada awal Juli 2026.

"Program tersebut memberikan pelatihan kepada puluhan pelaku UMKM perempuan agar mampu memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam mengembangkan dan mempercepat transformasi bisnis mereka ke ranah digital," jelasnya.

Sementara itu, di Region Outer Jakarta yang meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tangerang, Serang, Lebak, Pandeglang, dan Cilegon, trafik data tumbuh 15,7 persen YoY dengan jumlah pelanggan meningkat 4,5 persen YoY menjadi lebih dari 12,5 juta pelanggan.