Polemik Londo Ireng, Prabowo Kirim Salam 'I Love You' kepada Wartawan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan 'i love you' kepada wartawan.

Pesan itu disampaikan oleh Prabowo melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, terkait pernyataan londo ireng yang menuai kontroversi.

"Dari sana Istana, sampaikan I Love You untuk wartawan. Pak Prabowo sampaikan salam untuk wartawan semuanya," kata Pigai di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026).

Pigai menyebut londo ireng merupakan sebutan bagi warga Indonesia yang berkhianat demi kepentingan negara lain.

Menurut dia, sebutan tersebut tak secara spesifik ditujukan kepada wartawan.

"Londo ireng itu, maksudnya gini, orang yang membantu orang asing untuk mengkhianati negaranya. Tidak disebut wartawan. Yang ada mungkin ada satu-dua wartawan, mungkin juga ada dua pegawai negeri sipil, ada juga mungkin menteri, jangan salah loh. Ada juga semua komunitas yang ada," ucap dia.

"Londo ireng itu kan orang-orang Ghana yang dulu dipersenjatai Belanda untuk melakukan pendudukan di Indonesia. Itu yang disebut, karena mereka digaji tiap bulannya. Tapi intinya, Pak Prabowo bilang, I love you wartawan. Benar loh, ini saya benar loh. Tolong sampaikan. Tolong tulis," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut istilah londo ireng dalam pidato Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dinilai dikaitkan dengan profesi jurnalis.