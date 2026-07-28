Wamen PU Dorong Hortikultura Menjadi Infrastruktur Hidup dalam Pembangunan Lanskap Berkelanjutan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti membuka International Lecture Series 2026 yang berlangsung di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor, Selasa (28/7).

Acara bertajuk "Horticulture as the Living Infrastructure for Sustainable Landscapes" itu diselenggarakan oleh Aksa Harita Bhumi (AHB) bersama Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Jakarta dan Perhimpunan Profesional Hortikultura Indonesia (PPHI).

Forum internasional tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk membahas peran hortikultura sebagai infrastruktur hidup dalam mewujudkan lanskap yang berkelanjutan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri yang membahas strategi pengembangan hortikultura sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur hijau.

Selain seminar dan diskusi interaktif, peserta juga mengikuti creative design challenge serta site visit guna memadukan pembelajaran teoritis dengan praktik di lapangan.

Dalam sambutannya, Diana Kusumastuti mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut.

Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini yang menuntut hadirnya lanskap tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekologis dan sosial secara berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada AHB, IALI Jakarta, PPHI, dan seluruh mitra penyelenggara yang menghadirkan para pakar internasional.