Walkot Farhan Gusar, Kata Kunci Kota Bandung di Medsos Mengarah ke Wisata Seks

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dibuat khawatir dengan hasil pembacaan aplikasi terhadap kata kunci pencarian wisata Kota Bandung di media sosial.

Pasalnya, salah satu kata kunci yang muncul justru mengarah pada wisata seks.

Temuan tersebut dinilai dapat mencoreng citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata sekaligus berpotensi meningkatkan risiko penyebaran HIV/AIDS.

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Karena itu, Pemkot Bandung berkomitmen memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, penanganan perilaku berisiko, hingga penguatan jejaring lintas sektor.

Farhan mengatakan, berdasarkan hasil pembacaan aplikasi terhadap kata kunci pencarian wisata Kota Bandung, muncul berbagai istilah yang berkaitan dengan wisata seks.

Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.

"Dari hasil bacaan aplikasi kata kunci tentang wisata Kota Bandung, kata kunci Kota Bandung adalah wisata seks. Ini tidak hanya heteroseksual, dari itu juga ada homoseksual, ada swingers atau bertukar pasangan, sampai wisata seks pedofilia," kata Farhan di Bandung, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi di media sosial memang tidak bisa dihindari. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengglorifikasi praktik-praktik seksual yang berisiko maupun merusak citra Kota Bandung.