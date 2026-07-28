Polres Karawang Naik Tipe Menjadi Polresta, Ini Pesan Kapolda Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto memimpin langsung prosesi pengukuhan peningkatan status Polres Karawang menjadi Polresta Karawang dalam upacara yang digelar di Lapangan Upacara Mapolres Karawang, Senin (27/7).

Perubahan tipologi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan kepolisian seiring dengan meningkatnya dinamika dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya, Pipit Rismanto menyatakan bahwa peningkatan status Polres Karawang menjadi Polresta merupakan momentum yang membanggakan sekaligus amanah besar bagi institusi Polri.

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"Momentum ini merupakan kebahagiaan sekaligus amanah yang besar," ujar Pipit.

Menurutnya, perubahan status tersebut bukan sekadar pergantian nomenklatur organisasi, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada Polri untuk menjawab perkembangan Kabupaten Karawang yang semakin pesat dan kompleks.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme, serta kehadiran Polri yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kepercayaan ini harus diwujudkan melalui pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," katanya.

Kapolda berharap dengan resmi berdirinya Polresta Karawang, kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.