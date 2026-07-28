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Gegara Hal Ini Kabupaten Karawang Jadi Tujuan Utama Gelandangan dan Pengemis di Jabar

Selasa, 28 Juli 2026 – 13:00 WIB
Gegara Hal Ini Kabupaten Karawang Jadi Tujuan Utama Gelandangan dan Pengemis di Jabar - JPNN.com Jabar
Sejumlah pengamen, manusia silver hingga gelandangan saat diamankan petugas. Foto Ilustrasi: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan Karawang kini menjadi salah satu daerah tujuan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, dan pengamen dari berbagai wilayah.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya peluang memperoleh penghasilan di Karawang yang dinilai lebih menjanjikan dibandingkan daerah lain.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Marwati, mengatakan selain dikenal sebagai kawasan industri, Karawang juga merupakan daerah perlintasan yang ramai dilalui masyarakat.

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Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menarik kedatangan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari luar daerah.

"Karawang menjadi salah satu daerah tujuan karena dianggap memberikan peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik," kata Marwati di Karawang.

Sebelumnya, Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang menggelar razia terhadap gelandangan, pengemis, pemulung, dan pengamen. Dalam kegiatan tersebut, petugas menjaring sebanyak 52 orang.

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Hasil pendataan menunjukkan bahwa tidak seluruh orang yang terjaring merupakan warga Kabupaten Karawang.

Sebanyak 34 orang tercatat sebagai warga Karawang, sedangkan 18 orang lainnya berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, serta dari Provinsi Lampung dan Jawa Timur.

Dinsos Kabupaten Karawang menyebut daerahnya menjadi tujuan gelandangan, pengemis, pemulung, dan pengamen dari luar daerah karena penghasilannya lebih tinggi
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TAGS   dinsos karawang gelandangan dan pengemis pengamen pemulung razia pengemis razia gelandangan satpol pp karawang kabupaten karawang

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