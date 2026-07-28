Driver Ojol di Bandung Hilang Misterius Seusai Antar Orderan Makanan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang driver ojek online (ojol) atas nama Diki Akbari mendadak hilang seusai mengantarkan pesanan makanan dari kawasan Dago, Kota Bandung, pada Sabtu (25/7/2026) malam.

Istri Diki, Arni Mariniani (27 tahun) mengatakan, dia bersama anak dan suaminya itu masih pergi untuk makan malam. Setelahnya mereka pulang ke rumahnya di Bojongkoneng, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan suaminya langsung pergi karena mendapat orderan makanan yang harus diantar.

"Hilang malam minggu kemarin, sebelumnya habis keluar sama saya jam 8 malam, sudah beli makan sama anak-anak, pulang ke rumah. Sesampai di rumah mau makan tapi enggak jadi, (katanya) mau aktifin (aplikasi) Shopee, mau narik," kata Arni saat dihubungi, Selasa (28/7).



Saat aplikasinya diaktifkan, suaminya itu langsung mendapatkan orderan makanan ke daerah Cihaurgeulis.

"Aplikasi dinyalakan dan ada masuk orderan, pertama nganter keu Cihaurgeulis, setelah di sana dapat orderan lagi, bilangnya ke Saparua dan Dago. Kata saya pulang saja udah jam 10, takut kemalaman. Tanggung katanya," ungkapnya.

Setelah mengantarkan makanan ke Dago, kata Arni, ponsel suaminya tidak lagi bisa dihubungi.

"Komunikasi via WA, dia nunggu di resto, jam setengah 11 malam, pulang aja sudah malam, ini tinggal nganterin, setelah anterin baru pulang, pas ditanya lagi udah belum anternya, ceklis 1, sebelumnya dia bilang habis batre lowbet gak tahu mati atau apa," terangnya.

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Arni menduga bila ponsel suaminya memang mati dikarenakan baterainya habis. Sehingga dia tidak menaruh kecurigaan, dan tidur bersama anak-anaknya.

Saat bangun di tengah malam, Arni mendapati suaminya belum juga pulang.