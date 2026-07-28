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Pemkot Depok Buka 1.000 Lebih Lowongan Kerja di Job Fair 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini!

Selasa, 28 Juli 2026 – 12:00 WIB
Pemkot Depok Buka 1.000 Lebih Lowongan Kerja di Job Fair 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencari kerja di job fair atau angkatan kerja. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja akan menggelar Job Fair Kota Depok 2026 pada 4-5 Agustus 2026 di Depok Town Square (Detos).

Kegiatan tersebut menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan Job Fair menjadi sarana yang mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membuka kebutuhan tenaga kerja.

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"Dinas Tenaga Kerja Kota Depok ada program Job Fair. Insyaallah tanggal 4 dan 5 Agustus kita akan mengadakan kegiatan Job Fair," ujar Supian Suri.

Menurut dia, pelaksanaan Job Fair di Depok Town Square diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi lowongan kerja sekaligus mengikuti proses rekrutmen secara langsung.

"Jadi mempertemukan para pelamar kerja dengan perusahaan-perusahaan yang menyiapkan lapangan pekerjaan. Tempatnya di Depok Town Square, seberangnya Margocity," katanya.

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Supian mengungkapkan, lebih dari 1.000 peluang kerja telah disiapkan oleh berbagai perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dia mengajak masyarakat, khususnya warga Depok yang masih mencari pekerjaan, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 pada 4-5 Agustus di Depok Town Square dengan lebih dari 1.000 lowongan kerja
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TAGS   pemkot depok kota depok job fair job fair 2026 detos Depok Town Square job fair depok info loker lowongan pekerjaan disnaker depok

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