KDM: HAM Bukan Hanya Melindungi Pelaku, Tapi Juga Korban Kejahatan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya melindungi pelaku, tapi juga korban Kejahatan.

Pandangan ini disampaikan KDM--panggilan akrabnya menjawab kritik Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait penanganan terhadap pelaku kejahatan.

KDM mengaku memahami kritik tersebut, namun menegaskan perlindungan HAM juga harus diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.

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Menurutnya kritik dari Menteri HAM menjadi pengingat agar tindakan terhadap pelaku kejahatan tidak mengarah pada main hakim sendiri maupun pelanggaran hak asasi manusia.

"Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (28/7/2026).

Pihaknya juga menyinggung dukungan yang pernah diberikan Menteri HAM ketika program pembinaan siswa melalui barak militer di Jawa Barat mendapat tudingan melanggar HAM.

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"Saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih," ujarnya.

Meski demikian, menurutnya persoalan HAM tidak hanya menyangkut hak pelaku kejahatan. Menurut dia, korban tindak kriminal juga mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya ketika menjadi sasaran kejahatan.