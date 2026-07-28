Harga Emas Hari Ini 28 Juli 2026, Pecahan 1 Gram Dibanderol Rp2,613 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Selasa 28 Juli 2026. Daftar Harga Emas Batangan 0,5 gram: Rp1.356.500 (Rp1.359.891 setelah PPh 0,25%) Baca Juga: Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Juli 2026, Dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Semua Ada! 1 gram: Rp2.613.000 (Rp2.619.533) 2 gram: Rp5.166.000 (Rp5.178.915) 3 gram: Rp7.724.000 (Rp7.743.310) Baca Juga: Update Harga Emas dan Perak Sore Ini Minggu 26 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! 5 gram: Rp12.840.000 (Rp12.872.100) 10 gram: Rp25.625.000 (Rp25.689.063)

Harga emas Antam hari ini, Selasa 28 Juli 2026, untuk pecahan 1 gram dibanderol Rp2.613.000. Simak daftar lengkap harganya di sini

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