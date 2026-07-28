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Harga Emas Hari Ini 28 Juli 2026, Pecahan 1 Gram Dibanderol Rp2,613 Juta

Selasa, 28 Juli 2026 – 10:00 WIB
Harga Emas Hari Ini 28 Juli 2026, Pecahan 1 Gram Dibanderol Rp2,613 Juta - JPNN.com Jabar
Harga emas Antam hari ini, Selasa 28 Juli 2026, untuk pecahan 1 gram dibanderol Rp2.613.000. Simak daftar lengkap harganya di sini. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Selasa 28 Juli 2026.

Daftar Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.356.500 (Rp1.359.891 setelah PPh 0,25%)

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1 gram: Rp2.613.000 (Rp2.619.533)

2 gram: Rp5.166.000 (Rp5.178.915)

3 gram: Rp7.724.000 (Rp7.743.310)

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5 gram: Rp12.840.000 (Rp12.872.100)

10 gram: Rp25.625.000 (Rp25.689.063)

Harga emas Antam hari ini, Selasa 28 Juli 2026, untuk pecahan 1 gram dibanderol Rp2.613.000. Simak daftar lengkap harganya di sini
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