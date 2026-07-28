Harga Emas Hari Ini 28 Juli 2026, Pecahan 1 Gram Dibanderol Rp2,613 Juta
Selasa, 28 Juli 2026 – 10:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Selasa 28 Juli 2026.
Daftar Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.356.500 (Rp1.359.891 setelah PPh 0,25%)
1 gram: Rp2.613.000 (Rp2.619.533)
2 gram: Rp5.166.000 (Rp5.178.915)
3 gram: Rp7.724.000 (Rp7.743.310)
5 gram: Rp12.840.000 (Rp12.872.100)
10 gram: Rp25.625.000 (Rp25.689.063)
Harga emas Antam hari ini, Selasa 28 Juli 2026, untuk pecahan 1 gram dibanderol Rp2.613.000. Simak daftar lengkap harganya di sini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News