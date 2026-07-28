Prakiraan Cuaca Jabodetabek 28 Juli 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan pada Selasa (28/7/2026).

Namun, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan ringan berskala lokal yang diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Selasa, 28 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 29 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprakirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. Pada periode tersebut terdapat potensi hujan ringan berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari atau pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan berskala lokal masih berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Rabu (29/7/2026) dini hari atau pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan kembali cerah hingga berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 34 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu antara 24 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berkisar antara 36 hingga 88 persen dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara pada kecepatan 5–45 kilometer per jam.