Prakiraan Cuaca Jawa Barat 28 Juli 2026: Bogor, Sukabumi, Cianjur hingga Garut Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Selasa, 28 Juli 2026, diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.

Namun, masyarakat di sejumlah daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, hampir seluruh wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan berskala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Kuningan.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan.

Potensi hujan ringan masih dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan.