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Api Mengamuk di Gudang Rongsokan, Alang-alang Gunung Paseban Kutawaringin Ikut Terbakar

Senin, 27 Juli 2026 – 21:05 WIB
Api Mengamuk di Gudang Rongsokan, Alang-alang Gunung Paseban Kutawaringin Ikut Terbakar - JPNN.com Jabar
Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang membakar gudang rongsokan dan merembet ke lahan alang-alang di Kampung Paseban, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Senin (27/7/2026) malam. Foto: doc. Disdamkar Kabupaten Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kebakaran hebat melanda alang-alang yang bersumber dari gudang rongsokan plastik di Kampung Paseban, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Senin (27/7/2026) malam.

Kobaran api merembet hingga ke alang-alang yang berada di perbukitan gunung Paseban.

Camat Kutawaringin Mamet Slamet mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 16.30 WIB. 

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Kata dia, petugas damkar dan beberapa personel dari kecamatan langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Iya kejadiannya sekitar jam 16.30 WIB," kata Mamet saat dihubungi. 

Pihaknya menjelaskan, area yang terbakar awalnya adalah gudang rongsokan plastik. 

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Kemudian api langsung merembet ke semak belukar atau alang-alang yang ada di perbukitan.

"Ini teh yang terbakar semak belukar terus ada penyimpanan rongsokan, bekas rokok segala macam, bahan plastik yang udah digiling dicacah, jadi itu gede itu memang styrofoam, tapi sekarang udah teratasi," ujarnya.

Api berkobar membakar alang-alang di Desa Jelegong, Kutawaringin, dipicu kebakaran dari gudang rongsokan.
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TAGS   kebakaran gudang kebakaran lahan disdamkar kabupaten bandung kebakaran di kutawaringin kebakaran di kabupaten bandung kebakaran alang alang kebakaran lahan di kutawaringin

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