28 Tahun Hadirkan Harapan, Morula IVF Indonesia Terus Perluas Akses Layanan Fertilitas

jabar.jpnn.com, BOGOR - Morula IVF Indonesia memperingati 28 tahun perjalanan dalam mendampingi pasangan Indonesia yang menjalani program.

Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen perusahaan untuk memperluas akses terhadap layanan fertilitas melalui inovasi, pengembangan jaringan, dan kolaborasi strategis.

Perayaan bertema "28 Years of Delivering Hope" digelar pada 25–26 Juli 2026 di Jakarta.

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Kegiatan tersebut diisi dengan edukasi kesehatan reproduksi, konsultasi bersama dokter fertilitas, kisah inspiratif pasangan yang menjalani program bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF), serta sejumlah program apresiasi bagi peserta.

Selama hampir tiga dekade, Morula IVF Indonesia menyatakan telah mendampingi ratusan ribu pasangan dalam perjalanan menuju kehamilan.

Perjalanan tersebut mencakup berbagai kondisi, di antaranya usia reproduksi lanjut, keguguran berulang, gangguan kualitas sperma, hingga cadangan ovarium yang rendah.

Morula menilai setiap perjalanan menuju kehamilan memiliki tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang personal.

Sejumlah kisah pasangan yang berhasil menjalani program fertilitas bersama Morula IVF Indonesia turut menjadi bagian dari perayaan tersebut.