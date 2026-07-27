JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 30 Mahasiswa UIKA Bogor Jalani KKN Internasional di Thailand Selatan

30 Mahasiswa UIKA Bogor Jalani KKN Internasional di Thailand Selatan

Senin, 27 Juli 2026 – 19:30 WIB
30 Mahasiswa UIKA Bogor Jalani KKN Internasional di Thailand Selatan - JPNN.com Jabar
Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor asal Kabupaten Belitung memulai KKN Internasional Thailand 2026. Mereka diterima resmi oleh OPEC Narathiwat dan akan mengabdi selama 40 hari di sekolah Islam swasta di Thailand Selatan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor asal Kabupaten Belitung memulai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Thailand 2026.

Setibanya di Thailand pada Jumat (24/7/2026), para mahasiswa diterima secara resmi oleh Office of the Private Education Commission (OPEC) Provinsi Narathiwat sebagai tanda dimulainya program pengabdian internasional tersebut.

Rombongan mahasiswa dipimpin langsung Rektor UIKA Bogor Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si., didampingi Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Dr. Budi Susetyo, Ir., M.Sc., serta Kepala Unit Humas dan Promosi UIKA Bogor Nurdin Alazies, S.T., M.Sos.

Baca Juga:

Delegasi UIKA Bogor disambut Kepala OPEC Provinsi Narathiwat Rusman Niheng, Ketua Persatuan Alumni Indonesia-Thailand (PERSAIT) Provinsi Narathiwat Amina Chuma, S.Pd., M.Ed., M.M., serta para kepala sekolah mitra dari wilayah Narathiwat, Yala, dan Pattani.

Program KKN Internasional tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Para mahasiswa akan ditempatkan di sejumlah sekolah Islam swasta yang tersebar di tiga provinsi di Thailand Selatan, yakni Narathiwat, Yala, dan Pattani.

OPEC merupakan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Thailand yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sekolah-sekolah swasta.

Baca Juga:

Dalam pelaksanaan program ini, OPEC Narathiwat bersama PERSAIT mendukung proses koordinasi, penempatan, serta pelaksanaan kegiatan mahasiswa di sekolah-sekolah mitra.

Program tersebut juga mendapat dukungan dari Darulhikmah School, Narathiwat. Dalam surat penerimaan resminya, pihak sekolah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Internasional UIKA Bogor serta menegaskan bahwa koordinasi peserta dilakukan bersama OPEC Narathiwat dan PERSAIT sebagai mitra strategis.

Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor asal Kabupaten Belitung memulai KKN Internasional Thailand 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   uika bogor universitas ibn khaldun bogor kkn internasional OPEC Narathiwat PERSAIT Darulhikmah School

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU