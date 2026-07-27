30 Mahasiswa UIKA Bogor Jalani KKN Internasional di Thailand Selatan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor asal Kabupaten Belitung memulai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Thailand 2026.

Setibanya di Thailand pada Jumat (24/7/2026), para mahasiswa diterima secara resmi oleh Office of the Private Education Commission (OPEC) Provinsi Narathiwat sebagai tanda dimulainya program pengabdian internasional tersebut.

Rombongan mahasiswa dipimpin langsung Rektor UIKA Bogor Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si., didampingi Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Dr. Budi Susetyo, Ir., M.Sc., serta Kepala Unit Humas dan Promosi UIKA Bogor Nurdin Alazies, S.T., M.Sos.

Delegasi UIKA Bogor disambut Kepala OPEC Provinsi Narathiwat Rusman Niheng, Ketua Persatuan Alumni Indonesia-Thailand (PERSAIT) Provinsi Narathiwat Amina Chuma, S.Pd., M.Ed., M.M., serta para kepala sekolah mitra dari wilayah Narathiwat, Yala, dan Pattani.

Program KKN Internasional tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Para mahasiswa akan ditempatkan di sejumlah sekolah Islam swasta yang tersebar di tiga provinsi di Thailand Selatan, yakni Narathiwat, Yala, dan Pattani.

OPEC merupakan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Thailand yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sekolah-sekolah swasta.

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Dalam pelaksanaan program ini, OPEC Narathiwat bersama PERSAIT mendukung proses koordinasi, penempatan, serta pelaksanaan kegiatan mahasiswa di sekolah-sekolah mitra.

Program tersebut juga mendapat dukungan dari Darulhikmah School, Narathiwat. Dalam surat penerimaan resminya, pihak sekolah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Internasional UIKA Bogor serta menegaskan bahwa koordinasi peserta dilakukan bersama OPEC Narathiwat dan PERSAIT sebagai mitra strategis.