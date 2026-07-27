1.097 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Laga Indonesia vs Kamboja di Stadion Pakansari Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sebanyak 1.097 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan pembuka ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 antara Tim Nasional Indonesia dan Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, ribuan personel tersebut disiagakan untuk memastikan pertandingan internasional berlangsung aman, tertib, dan lancar.

"Polres Bogor bersama unsur TNI dan Pemerintah Kabupaten Bogor siap menyukseskan gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026 secara profesional, humanis, dan sesuai dengan standar keselamatan regulasi internasional," kata Wikha di Cibinong, Senin (27/7).

Baca Juga: PWI Kota Bogor Geram Area Parkir Kantornya Dijadikan Valet Restoran Aroem

Pengamanan diawali dengan Apel Kesiapan Pengamanan di halaman Mapolres Bogor. Apel tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta pemantapan penempatan anggota di sejumlah titik pengamanan.

Dari total 1.097 personel gabungan, sebanyak 572 personel berasal dari Polres Bogor, 297 personel merupakan bantuan kendali operasi (BKO) dari Polda Jawa Barat dan Mabes Polri, serta 228 personel berasal dari sejumlah instansi terkait.

Personel dari instansi sektoral tersebut terdiri atas 88 anggota Kodim 0621/Kabupaten Bogor, 10 personel Detasemen Polisi Militer (Denpom), 60 personel Dinas Perhubungan, 60 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, serta 10 personel Garnisun Tetap (Gartap).

Baca Juga: GMPI Kota Bogor Luncurkan Program Parakanca Strategic untuk Jaring Pemilih Pemula

Setelah apel, seluruh personel langsung menempati titik pengamanan yang telah ditentukan, mulai dari jalur menuju stadion, area luar stadion, hingga kantong-kantong parkir.

Menurut Wikha, pola pengamanan terpadu diterapkan untuk mengantisipasi tingginya antusiasme suporter yang hadir di Stadion Pakansari. Stadion tersebut memiliki kapasitas 30.857 penonton.