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Kemarau Panjang, PMI Depok Distribusikan Air Bersih untuk 280 Warga Cipayung Jaya

Senin, 27 Juli 2026 – 18:00 WIB
Kemarau Panjang, PMI Depok Distribusikan Air Bersih untuk 280 Warga Cipayung Jaya - JPNN.com Jabar
PMI Depok saat salurkan air bersih. Foto : PMI Depok.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menyalurkan bantuan air bersih kepada 78 kepala keluarga (KK) atau sekitar 280 jiwa yang terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang di RW 08, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Markas PMI Kota Depok Imron Maulana mengatakan, bantuan tersebut disalurkan setelah pihaknya menerima surat permohonan distribusi air bersih dari Kelurahan Cipayung Jaya.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, PMI Kota Depok menjadwalkan pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.

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"Terdapat 78 KK atau sebanyak 280 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih," kata Imron.

"Alhamdulillah sudah bisa kami akomodasi untuk dilakukan pendistribusian," sambungnya.

Menurut Imron, kondisi kekeringan juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Kota Depok, di antaranya Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, serta Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan.

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Untuk mendukung kegiatan distribusi air bersih, PMI Kota Depok mendapat pinjaman satu unit truk tangki berkapasitas 4.000 liter dari PMI Pusat.

PMI Kota Depok juga bekerja sama dengan PT Tirta Asasta Depok Perseroda dalam penyediaan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak.

PMI Kota Depok menyalurkan bantuan air bersih kepada 78 KK atau sekitar 280 warga terdampak kemarau panjang di Cipayung Jaya
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TAGS   kota depok pmi depok musim kemarau air bersih bantuan air bersih penyaluran air bersih distribusi air bersih kekeringan kecamatan cipayung kelurahan cipayung jaya

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