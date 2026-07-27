Cuaca Jabodetabek Hari Ini Diprakirakan Berawan, Angin hingga 45 Km per Jam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Senin (27/7/2026) hingga Selasa (28/7/2026) pagi diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Masyarakat di sejumlah wilayah juga diminta mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Senin pukul 07.00 WIB hingga Selasa pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diprakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi pada siang dan sore hari, yakni pukul 13.00–19.00 WIB.

Memasuki malam hari pada pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi tersebut berlanjut hingga dini hari pada Selasa (28/7/2026), pukul 01.00–07.00 WIB, dengan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 18–34 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara 25–34 derajat Celsius.