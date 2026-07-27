JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Juli 2026, Dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Semua Ada!

Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Juli 2026, Dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Semua Ada!

Senin, 27 Juli 2026 – 13:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Juli 2026, Dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Semua Ada! - JPNN.com Jabar
Daftar harga emas, logam mulia hingga logam perak terbaru pada Senin 27 Juli 2026. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Senin 27 Juli 2026.

Emas Batangan
0,5 gram: Harga dasar Rp1.361.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp1.364.403
1 gram: Harga dasar Rp2.622.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp2.628.555
2 gram: Harga dasar Rp5.184.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp5.196.960
3 gram: Harga dasar Rp7.751.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp7.770.378
5 gram: Harga dasar Rp12.885.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp12.917.213
10 gram: Harga dasar Rp25.715.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp25.779.288
25 gram: Harga dasar Rp64.162.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp64.322.405
50 gram: Harga dasar Rp128.245.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp128.565.613
100 gram: Harga dasar Rp256.412.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp257.053.030
250 gram: Harga dasar Rp640.765.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp642.366.913
500 gram: Harga dasar Rp1.281.320.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp1.284.523.300
1.000 gram: Harga dasar Rp2.562.600.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp2.569.006.500

Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Harga dasar Rp1.431.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp1.434.578
1 gram: Harga dasar Rp2.772.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp2.778.930

Baca Juga:

Emas Batangan Selamat Idul Fitri
5 gram: Harga dasar Rp13.858.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp13.892.645

Emas Batangan Imlek
8 gram: Harga dasar Rp21.830.800 | Harga setelah PPh 0,25% Rp21.885.377
88 gram: Harga dasar Rp237.433.600 | Harga setelah PPh 0,25% Rp238.027.184

Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Harga dasar Rp26.720.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp26.786.800
20 gram: Harga dasar Rp52.640.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp52.771.600

Baca Juga:

Harga Perak Murni
250 gram: Harga dasar Rp10.250.000 | Harga termasuk PPN 11% Rp11.516.250
500 gram: Harga dasar Rp19.950.000 | Harga termasuk PPN 11% Rp22.144.500

Harga Perak Heritage
31,1 gram: Harga dasar Rp1.788.667 | Harga termasuk PPN 11% Rp1.985.420
186,6 gram: Harga dasar Rp9.610.636 | Harga termasuk PPN 11% Rp10.667.806 (mar7/jpnn)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru emas hingga perak antam, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU