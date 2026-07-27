Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Juli 2026, Dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram Semua Ada!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Senin 27 Juli 2026.
Emas Batangan
0,5 gram: Harga dasar Rp1.361.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp1.364.403
1 gram: Harga dasar Rp2.622.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp2.628.555
2 gram: Harga dasar Rp5.184.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp5.196.960
3 gram: Harga dasar Rp7.751.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp7.770.378
5 gram: Harga dasar Rp12.885.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp12.917.213
10 gram: Harga dasar Rp25.715.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp25.779.288
25 gram: Harga dasar Rp64.162.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp64.322.405
50 gram: Harga dasar Rp128.245.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp128.565.613
100 gram: Harga dasar Rp256.412.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp257.053.030
250 gram: Harga dasar Rp640.765.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp642.366.913
500 gram: Harga dasar Rp1.281.320.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp1.284.523.300
1.000 gram: Harga dasar Rp2.562.600.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp2.569.006.500
Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Harga dasar Rp1.431.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp1.434.578
1 gram: Harga dasar Rp2.772.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp2.778.930
Emas Batangan Selamat Idul Fitri
5 gram: Harga dasar Rp13.858.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp13.892.645
Emas Batangan Imlek
8 gram: Harga dasar Rp21.830.800 | Harga setelah PPh 0,25% Rp21.885.377
88 gram: Harga dasar Rp237.433.600 | Harga setelah PPh 0,25% Rp238.027.184
Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Harga dasar Rp26.720.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp26.786.800
20 gram: Harga dasar Rp52.640.000 | Harga setelah PPh 0,25% Rp52.771.600
Baca Juga:
Harga Perak Murni
250 gram: Harga dasar Rp10.250.000 | Harga termasuk PPN 11% Rp11.516.250
500 gram: Harga dasar Rp19.950.000 | Harga termasuk PPN 11% Rp22.144.500
Harga Perak Heritage
31,1 gram: Harga dasar Rp1.788.667 | Harga termasuk PPN 11% Rp1.985.420
186,6 gram: Harga dasar Rp9.610.636 | Harga termasuk PPN 11% Rp10.667.806 (mar7/jpnn)
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru emas hingga perak antam, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!
Redaktur & Reporter : Yogi Faisal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News