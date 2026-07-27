Prakiraan Cuaca Jawa Barat Siang Ini, 27 Juli 2026: Cerah hingga Berawan Sepanjang Hari

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin (27/7/2026) diprakirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cerah hingga cerah berawan diprediksi terjadi sejak pagi hingga dini hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Kondisi serupa berlanjut pada siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB hingga dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat juga diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 13–34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara antara 30 hingga 90 persen.

Angin diprakirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5–45 kilometer per jam.