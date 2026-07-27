JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini INNER G Rayakan 10 Tahun Berkarya, Siapkan 40 Lagu di Konser Anniversary

INNER G Rayakan 10 Tahun Berkarya, Siapkan 40 Lagu di Konser Anniversary

Senin, 27 Juli 2026 – 11:37 WIB
INNER G Rayakan 10 Tahun Berkarya, Siapkan 40 Lagu di Konser Anniversary - JPNN.com Jabar
Grup vokal INNER G Acapella bakal merayakan satu dekade perjalanan bermusik melalui konser bertajuk INNER G 10th Years Anniversary Concert. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grup vokal INNER G Acapella bakal merayakan satu dekade perjalanan bermusik melalui konser bertajuk INNER G 10th Years Anniversary Concert.

Konser yang digelar di Glitz Inclusive, Kuningan City, Jakarta Selatan, pada Minggu (2/8) itu menjadi ajang bagi INNER G mengenang perjalanan mereka sejak terbentuk pada 2016 sekaligus berterima kasih kepada para penggemar yang selama ini mendukung kiprah grup tersebut.

Pertunjukan akan dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 15.00 WIB dan 19.30 WIB.

Baca Juga:

Dalam konser tersebut, INNER G menyiapkan lebih dari 40 lagu yang menggambarkan perjalanan musikal mereka selama 10 tahun terakhir.

Penonton akan disuguhkan beragam repertoar, mulai dari lagu yang mengiringi perjalanan awal INNER G, karya terbaru, lagu tradisional Indonesia, lagu populer dalam dan luar negeri, hingga lagu-lagu yang pernah mengantarkan mereka meraih prestasi di ajang internasional.

INNER G dibentuk pada pertengahan 2016 berawal dari kecintaan Siska Napitupulu terhadap musik a cappella, yakni seni olah vokal yang mengandalkan suara manusia tanpa iringan alat musik.

Baca Juga:

Sejak berdiri, grup tersebut aktif tampil di berbagai panggung, membawakan lagu cover, mengikuti kompetisi, hingga berkolaborasi dengan sejumlah pihak.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan pertunjukan langsung, INNER G tetap produktif dengan menghadirkan berbagai penampilan virtual serta memproduksi konten digital agar tetap terhubung dengan para penikmat musik.

INNER G Acapella merayakan 10 tahun berkarya lewat konser spesial di Jakarta dengan lebih dari 40 lagu dan kolaborasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   INNER G Acapella INNER G 10th Years Anniversary Concert konser Jakarta Agustus 2026 konser INNER G musik a cappella Indonesia Glitz Inclusive Kuningan City Elektromagnetik Cinta Bona Pascal Jamaica Cafe Moscow A Cappella Festival 2024

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU