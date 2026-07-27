INNER G Rayakan 10 Tahun Berkarya, Siapkan 40 Lagu di Konser Anniversary

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grup vokal INNER G Acapella bakal merayakan satu dekade perjalanan bermusik melalui konser bertajuk INNER G 10th Years Anniversary Concert.

Konser yang digelar di Glitz Inclusive, Kuningan City, Jakarta Selatan, pada Minggu (2/8) itu menjadi ajang bagi INNER G mengenang perjalanan mereka sejak terbentuk pada 2016 sekaligus berterima kasih kepada para penggemar yang selama ini mendukung kiprah grup tersebut.

Pertunjukan akan dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 15.00 WIB dan 19.30 WIB.

Baca Juga: Yili Indonesia Edukasi Ribuan Pelajar Bandung Daur Ulang Sampah Plastik

Dalam konser tersebut, INNER G menyiapkan lebih dari 40 lagu yang menggambarkan perjalanan musikal mereka selama 10 tahun terakhir.

Penonton akan disuguhkan beragam repertoar, mulai dari lagu yang mengiringi perjalanan awal INNER G, karya terbaru, lagu tradisional Indonesia, lagu populer dalam dan luar negeri, hingga lagu-lagu yang pernah mengantarkan mereka meraih prestasi di ajang internasional.

INNER G dibentuk pada pertengahan 2016 berawal dari kecintaan Siska Napitupulu terhadap musik a cappella, yakni seni olah vokal yang mengandalkan suara manusia tanpa iringan alat musik.

Sejak berdiri, grup tersebut aktif tampil di berbagai panggung, membawakan lagu cover, mengikuti kompetisi, hingga berkolaborasi dengan sejumlah pihak.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan pertunjukan langsung, INNER G tetap produktif dengan menghadirkan berbagai penampilan virtual serta memproduksi konten digital agar tetap terhubung dengan para penikmat musik.