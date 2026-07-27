PWI Kota Bogor Geram Area Parkir Kantornya Dijadikan Valet Restoran Aroem

jabar.jpnn.com, DEPOK - Keberadaan parkir valet yang diduga menggunakan ruang parkir di badan jalan umum untuk kepentingan Restoran Aroem di Jalan R.D. Tirto Adhi Suryo, Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor, menuai protes warga.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor kemudian turun tangan dan memberikan peringatan kepada pihak pengelola restoran agar tidak menggunakan fasilitas publik sebagai area parkir valet tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Persoalan tersebut mencuat setelah kendaraan milik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor dilarang parkir di depan Kantor PWI oleh seorang pria yang mengaku sebagai petugas parkir valet Restoran Aroem, Minggu (26/7/2026).

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Ketua PWI Kota Bogor Aldho Herman mengatakan, petugas tersebut melarang kendaraannya parkir di area depan Kantor PWI yang selama ini biasa digunakan untuk parkir kendaraan wartawan dan tamu.

"Maaf, jangan parkir di sini," ujar Aldho menirukan ucapan petugas yang mengenakan seragam bertuliskan "valet".

Larangan tersebut membuat Aldho dan sejumlah wartawan yang berada di Kantor PWI Kota Bogor terkejut.

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Mereka mempertanyakan alasan area parkir di depan kantor tersebut diklaim sebagai lokasi parkir valet Restoran Aroem.

Merasa terdapat penggunaan fasilitas publik secara sepihak, PWI Kota Bogor kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Dishub Kota Bogor.