Antisipasi Kerawanan Pangan Efek Kekeringan, Pemkot Cimahi Siapkan 73,9 Ton Beras Cadangan

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) masih aman dan mencukupi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan akibat kondisi darurat, termasuk dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi Tita Mariam mengatakan, saat ini CPPD Kota Cimahi mencapai 73.971,20 kilogram atau sekitar 73,9 ton beras.

Cadangan tersebut disimpan di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Bandung.

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"Untuk CPPD kami alhamdulillah masih tersedia di 73.971,20 kilogram, terdiri atas 50.261,20 kilogram beras medium dan 23.710 kilogram beras premium," kata Tita.

Menurut Tita, cadangan pangan tersebut berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan masyarakat.

CPPD dapat disalurkan untuk menangani kerawanan pangan akibat bencana maupun kondisi darurat lainnya.

Termasuk di antaranya apabila musim kemarau berlangsung berkepanjangan dan berdampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat.

"Termasuk jika ada kerawanan pangan, misalnya karena musim kemarau ini nanti kami distribusikan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ada krisis pangan," ujarnya.