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59 Personel Dikerahkan Amankan Arus Lalu Lintas Jelang Indonesia vs Kamboja di Pakansari Bogor

Minggu, 26 Juli 2026 – 22:00 WIB
59 Personel Dikerahkan Amankan Arus Lalu Lintas Jelang Indonesia vs Kamboja di Pakansari Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Satlantas Polres Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Iptu Afif Widhi Ananto mengatakan, sebanyak 59 personel diterjunkan untuk mengamankan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan.

Personel juga ditempatkan di jalur kedatangan dan kepulangan tim serta ofisial yang terlibat dalam pertandingan.

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“Personel akan ditempatkan di titik-titik trouble spot dan jalur kedatangan serta kepulangan tim maupun ofisial,” kata Afif di Cibinong, Minggu (26/7).

Selain menyiapkan personel, Satlantas Polres Bogor memasang pembatas jalan atau water barrier serta rambu petunjuk arah di sepanjang jalur menuju Stadion Pakansari.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengatur arus kendaraan dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan stadion.

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Polisi juga menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan Ipik Gandamana yang menjadi salah satu akses menuju Stadion Pakansari. Penertiban tersebut disertai dengan penambahan rambu lalu lintas.

Pengalihan Arus Bersifat Situasional

Satlantas Polres Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional dan mengerahkan 59 personel untuk mengantisipasi kepadatan saat Indonesia vs Kamboja
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TAGS   Indonesia vs Kamboja stadion pakansari polres bogor piala aff asean hyundai cup 2026 satlantas polres bogor kabupaten bogor timnas indonesia rekayasa lalu lintas

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